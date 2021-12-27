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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف تقنية وهندسية شاغرة لدى شركة مصفاة أرامكو سامرف

وظائف تقنية وهندسية شاغرة لدى شركة مصفاة أرامكو سامرف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تقنية وهندسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- مهندس التآكل:
* درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية، علم المواد، هندسة المواد) أو ما يعادلها.
* خبرة لا تقل عن 3 سنوات في اختيار المواد والتآكل تقنيات التحكم.

2- مهندس نظم تقنية المعلومات (SAP):
* درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات الإدارية).
* خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قطاع النفط والغاز.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/05/23هـ الموافق 2021/12/27م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:(اضغط هنا)

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