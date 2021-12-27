وظائف تقنية وهندسية شاغرة لدى شركة مصفاة أرامكو سامرف

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تقنية وهندسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس التآكل:

* درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية، علم المواد، هندسة المواد) أو ما يعادلها.

* خبرة لا تقل عن 3 سنوات في اختيار المواد والتآكل تقنيات التحكم.

2- مهندس نظم تقنية المعلومات (SAP):

* درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات الإدارية).

* خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قطاع النفط والغاز.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/05/23هـ الموافق 2021/12/27م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:(اضغط هنا)