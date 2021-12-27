«حصيلة صادمة» وفاة 1500 شخص غرقًا بالبحر المتوسط

تواصل – وكالات:

قالت منظمة ألمانية إنها تمكنت من إنقاذ نحو 100 مهاجرا في عرض البحر الأبيض المتوسط خلال يوم واحد، ليصل العدد على متن السفينة لنحو 450 شخصا. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة فإن أكثر من 1500 شخص توفوا غرقا في المتوسط خلال عام 2021.

وأوضحت منظمة “سي ووتش” الخاصة للإنقاذ البحري أنها أنقذت ما يقرب من 100 شخص في البحر المتوسط في مهمتها الخامسة خلال ثلاثة أيام. وقالت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها عبر تويتر إن امرأة حامل اقترب موعد ولادتها كانت من بين من تم إنقاذهم.

وأضافت أن لدى الطاقم حاليا ما يقرب من 450 شخصا على متن السفينة “سي ووتش 3″ت م إنقاذهم من قوارب المهاجرين.

ويبلغ عمر أصغر طفل على متن السفينة 14 يوما، وأفاد خفر السواحل الإيطالي أمس الأحد بأنه بعد عملية بحث استمرت يومين، تم رصد قارب يقل مهاجرين على ساحل كروتوني جنوبي إيطاليا.

بينما قال قال خفر السواحل في بيان إنهم نقلوا 27 شخصا إلى مكان آمن.

يذكر أن إيطاليا تعتبر وجهة العديد من المهاجرين الذين يسافرون بالقوارب، والذين غالبا ما ينطلقون من شمال إفريقيا في رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي طريق الخطر، يطمح المهاجرون في حياة أفضل هناك، لكن القوارب المكتظة كثيرا ما تواجه مشاكل وتتعرض لحوادث في البحر المتوسط.