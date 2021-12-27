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(فيديو مروع) محتال يدهس مسنة ويسحل طالبتين

(فيديو مروع) محتال يدهس مسنة ويسحل طالبتين
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تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، والذي يظهر قيام لص محتال بدهس سيدة مسنة، وسحل طالبتين.

وبحسب ما تم تداوله فإن مقطع الفيديو المتداول، لعاطل يحاول سرقة هاتف محمول من طالبتين خلال سيرهما في مدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية.

وقد رصدت المتابعات الأمنية الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، ويكشف لحظة قيام عاطل يستقل دراجة بخارية بسحل طالبتين وسيدة في محاولة لسرقة هاتف محمول من إحدى الطالبتين.

وعقب محاولته الفرار اشتبكت حقيبة الفتاة فى الدراجة النارية وقام اللص بسحلهما .

وبينما حاولت سيدة التصدى لإنقاذ الفتاتين قام بسحلها هي الأخرى ودهسهن وهرب.

ويقوم رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكثيف جهودهم لضبط المتهم.

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