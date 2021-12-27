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هل يوجد موعد لتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة؟ الصحة تجيب

هل يوجد موعد لتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة؟ الصحة تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أنه يلزم حجز موعد لتلقي لقاح فيروس كورونا “الجرعة التنشيطية”، من خلال تطبيق صحتي، كما يتم جدولة المواعيد بمراكز اللقاح.

جاء ذلك في رد من الوزارة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، على سؤال مغرد استفسر بشأن موعد الجرعة التنشيطية الثالثة.

وردت  وزارة الصحة بقولها “شكراً لحرصك على طلب اللقاح ، ويلزم حجز موعد لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال تطبيق صحتي، كما يتم جدولة المواعيد بمراكز اللقاح بشكل مستمر،  في حين توفر مواعيد بمدينتك سيتم إظهارها مباشرة من خلال التطبيق. مقدرين وشاكرين انتظاركم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (524) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت الوزارة، أنه تم أيضا تسجيل (142) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (541,010) حالة ولله الحمد.

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