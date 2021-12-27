تحذير من كارثة بالبحر الأحمر.. تسريب جديد في أنبوب نفط “صافر”

تواصل – وكالات :

كشف مسؤول يمني عن حدوث تسريب من أنبوب النفط الممتد إلى خزان صافر قبالة سواحل الحديدة، غربي اليمن، والذي يوصف بأنه “قنبلة موقوتة” يهدد بكارثة بيئية ضخمة.

وقال وكيل محافظة الحديدة اليمنية، وليد القديمي، في تغريدة وصفها بـ”عاجل وهام” على صفحته بموقع “تويتر”، الاثنين، إن “هناك تسريبا من أنبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر”، معتبرا ذلك “كارثة ستحل في البحر الأحمر”، بحسب سكاي نيوز.

واتهم المسؤول اليمني، مجلس الأمن بالفشل في تنفيذ قراراته، وأنه “أصبح بكل بساطة ليس على مستوى مهمته”، وذلك في إشارة إلى القرارات والدعوات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن للحوثيين بالسماح بسرعة لخبراء الأمم المتحدة بفحص خزان صافر النفطي، وتحميلهم مسؤولية تأخير التقييم الفني للخزان، وتحذيره من خطر انفجاره والتسبب بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة.

ودعا وكيل محافظة الحديدة، الدول المطلة على البحر الأحمر بقيادة المملكة واليمن ومصر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تجاه هذه الكارثة البيئية.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث ميليشيات الحوثيين لتعهداتها السابقة بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، مؤخرا، رفضها من جديد خطة الأمم المتحدة لصيانة وتفريغ ناقلة النفط صافر التي تنذر بحدوث تسرب نفطي وكارثة بيئية هي الأكبر في التاريخ.