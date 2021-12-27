جريمة مأساوية تهز دولة عربية.. سائق يذبح ربة منزل ويصيب أبناءها

تواصل – فريق التحرير:

بعد أسابيع من حادثة «سفاح الإسماعيلية» التي أثارت ضجة واسعة في الشارع المصري، استيقظ سكان الإسكندرية اليوم، على حادث مأساوي آخر بهجوم سائق على جيرانه والاعتداء على أسرة بأكملها.

وفي التفاصيل، شهدت منطقة كرموز بالإسكندرية، قيام سائق بالتعدى على جيرانه بسلاح أبيض وقتل ربة منزل وإصابة 4 أشخاص، حسب «المصري اليوم».

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم قام بالاعتداء على جيرانه بالطابق السادس، وقتل ربة منزل، وأصاب أبناءها، ثم اعتدى على ربة منزل بالشقة المواجهة لهم.

وحسب تحقيقات النيابة، فقد اتضح أن المتهم يعيش بمفرده بعدما انفصل عن زوجته، وسبق له وأن تم علاجه نفسيًا، وتم القبض عليه، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة البشعة، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق تمهيدًا لمحكامته.