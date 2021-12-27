أول تعليق من أسرة المقيم “حسين الذرحاني” المتوفى بمقذوف حوثي في صامطة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد أبناء المقيم اليمني “حسين الذرحاني”، الذي توفي بمقذوف حوثي في صامطة، أنهم لم يشعروا يوما واحدًا بالغربة، مشيرين إلى أنهم يعتبرون نفسهم في بلادهم.

وأوضحوا أن والدهم -رحمه الله-، يمكث بالمملكة منذ 40 عاماً، وكان يعمل في ورشته الخاصة بصامطة.

وأكدوا أن ما حدث من المليشيات الحوثية، ما هو إلا غدر وخيانة، مقدمين الشكر لقيادة المملكة وحكومتها على الاهتمام بهم وحسن معاملتهم طوال فترة إقامتهم في المملكة.

ودعا أبناء المتوفى بالرحمة للمتوفين جراء الاعتداء الحوثي الغاشم، والشفاء العاجل للمصابين.