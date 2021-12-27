الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أول تعليق من أسرة المقيم “حسين الذرحاني” المتوفى بمقذوف حوثي في صامطة (فيديو)

أول تعليق من أسرة المقيم “حسين الذرحاني” المتوفى بمقذوف حوثي في صامطة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد أبناء المقيم اليمني “حسين الذرحاني”، الذي توفي بمقذوف حوثي في صامطة، أنهم لم يشعروا يوما واحدًا بالغربة، مشيرين إلى أنهم يعتبرون نفسهم في بلادهم.

وأوضحوا أن والدهم -رحمه الله-، يمكث بالمملكة منذ 40 عاماً، وكان يعمل في ورشته الخاصة بصامطة.

وأكدوا أن ما حدث من المليشيات الحوثية، ما هو إلا غدر وخيانة، مقدمين الشكر لقيادة المملكة وحكومتها على الاهتمام بهم وحسن معاملتهم طوال فترة إقامتهم في المملكة.

ودعا أبناء المتوفى بالرحمة للمتوفين جراء الاعتداء الحوثي الغاشم، والشفاء العاجل للمصابين.

مواد ذات صلة

شرطة عسير تضبط مقيمًا متلبسًا بجريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة ومليون ريال غرامة

شرطة عسير تضبط مقيمًا متلبسًا بجريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة ومليون ريال غرامة

تنفيذ حكم القصاص في مقيم يمني قتل مواطناً بجازان

تنفيذ حكم القصاص في مقيم يمني قتل مواطناً بجازان

مكة.. القبض على يمني ترصد لعملاء المصارف من كبار السن لسرقة بطاقاتهم

مكة.. القبض على يمني ترصد لعملاء المصارف من كبار السن لسرقة بطاقاتهم

القبض على مقيم يمني حاول دهس رجل أمن في تبوك

القبض على مقيم يمني حاول دهس رجل أمن في تبوك

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة