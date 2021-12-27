الرياض في المقدمة.. أعلى مدن المملكة تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

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أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل العدد اليومي للإصابات إلى 524 حالة.

وتوزعت نسبة الإصابات المرتفعة على مدن المملكة، حيث جاءت الرياض في المقدمة بـ146 إصابة، تلتها مكة المكرمة والتي سجلت 102 إصابة، ثم جدة 102 إصابة، والمدينة المنورة 23 إصابة، تلتها الدمام بـ 18 إصابة، فيما تم تسجيل 14 إصابة في الهفوف، و9 إصابات في الخبر.

وناشدت الوزارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع عدد الإصابات، مشددة على ضرورة الاهتمام بلبس الكمامة، ونظافة اليدين، والمسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزها بالتنشيطية، والتزام الحجر أو العزل وفق حالة توكلنا، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين، وإبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.