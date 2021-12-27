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بتداولات 4.5 مليارات ريال.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11161 نقطة

بتداولات 4.5 مليارات ريال.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11161 نقطة
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تواصل – واس

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضًا إلى 7.26 نقاط ليقفل عند مستوى 11161.04 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة  138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: وفرة، ودار الأركان، والدرع العربي، والشرقية للتنمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الوطنية، وأسترا الصناعية، والإنماء طوكيو م، وصدر، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.96% و3.56% .

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، ووفرة، والمصافي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية «نمو» اليوم منخفضًا إلى 323.47 نقطة ليقفل عند مستوى 26236.94 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 100 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 720 ألف سهم، تقاسمتها 4629 صفقة.

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