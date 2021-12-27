يحدث في لبنان.. ملأ سيارته بالوقود وبعد مسافة قصيرة حدثت المفاجأة!

تواصل – فريق التحرير:

فوجئ مواطن لبناني ذهب بسيارته إلى محطة وقود لتعبئتها بالبنزين، وبعد أن دفع مبلغ 300 ألف ليرة مقابل ذلك وانطلق في طريقه، وبعد مسافة قصيرة توقفت السيارة، ليكتشف أن خزان الوقود مملوء بالماء.

صارت الواقعة حديث مواقع التواصل الاجتماعي أمس، ليتبادل المغردون مناشدتهم للمواطنين بعدم استعمال نوعية البنزين الموجود في السوق، وأن الكثير من محطات الوقود تلجأ إلى خلطه بالماء خاصة بعد قرار دفع الدعم عن المحروقات وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

من ناحيتها، علقت مصادر محلية على الأمر، أن هناك بعض المحطات قد تلجأ إلى خلط البنزين العادي «95 أوكتان» بمواد أخرى، وبيعه على أساس أنه 98 أوكتان باعتبار أن سعر هذا البنزين هو الأغلى، حسب « لبنان 24».

وأوضحت أنه في حالة خلط البنزين العادي مع مواد أخرى، فإن نسبة الأوكتان به ستتعرض للخلل، مما يؤدي إلى تعطل السيارات، وأن هذه الظاهرة متكررة في محطات ضمن الجنوب والبقاع.