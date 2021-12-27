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علماء يكشفون عن الأعراض الشائعة لمتحور أوميكرون

علماء يكشفون عن الأعراض الشائعة لمتحور أوميكرون
«أوميكرون» يصل محطة خليجية جديدة.. والصحة تحذر
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تواصل – وكالات:

قالت الدكتورة أنجليك كويتزي، طبيبة جنوب إفريقيا التي كانت أول من نبه السلطات إلى وجود متحور “أوميكرون”، إن آلام العضلات والتعب والحلق المتشنج والتعرق الليلي هي من أعراض أوميكرون الشائعة.

وأفاد عدد من المرضى المصابين بمتحور “أوميكرون”، بحسب صحيفة “the mirror”، بأنهم أصيبوا بحكة في الحلق.

كما قال العديد ممن أصيبوا بالمتحور الجديد أنه يمكن سماع الإشارات الأولى بدلا من الشعور بها، فهم وجدوا أنفسهم يتمتعون بصوت مبحوح.

ووجد العلماء أن أهم خمسة أعراض لمتحور “أوميكرون” هي سيلان الأنف، والصداع، والتعب، والعطس، ومشاكل الحلق.

كما وجدوا لاحقا أن 50 بالمئة فقط من الأشخاص المصابين بـ”أوميكرون” قد تأثروا بأعراض فيروس كورونا التقليدية الثلاثة وهي الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

ومن بين الأعراض الأخرى التي تم الإبلاغ عنها من قبل المصابين بـ”أوميكرون”، فقدان الشهية واحتقان الأنف.

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