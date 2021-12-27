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الأمن البيئي يحذر من مخالفة تصل غرامتها إلى 20 ألف ريال

الأمن البيئي يحذر من مخالفة تصل غرامتها إلى 20 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الاثنين، أن ‏عقوبة مخالفة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، قد كشف عن إصدار تصاريح المخيمات للجهات الحكومية والأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن تصاريح التخييم يتم إصدارها بسهولة للأفراد والجهات الحكومية.

وأوضح المركز، أن ذلك يتم عن طريق إدارات تنمية الغطاء النباتي، وإدارات المتنزهات الوطنية، وفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المناطق المختلفة.

وشدد على أهمية التزام حامل التصريح بالضوابط والاشتراطات الضرورية للتخييم وفقًا للوائح والأنظمة، ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وذلك بالحفاظ على الغطاء النباتي ونظافته، وتجنب السلوكيات غير الحضارية أثناء التخييم وبعده، وغير ذلك من ضوابط.

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