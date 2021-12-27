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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن الاستفادة من خدماتها

تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن الاستفادة من خدماتها
هل يلزم إحضار جواز السفر القديم والجديد حال تجديده من قبل العمالة في الخارج؟
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة حجز موعد إلكتروني من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وذلك عند تسلّم جواز السفر السعودي بعد الإصدار أو التجديد بعد (3) أيام عمل من تاريخ تنفيذ الطلب، وذلك من خلال اختيار خدمة (المواعيد – الجوازات – استلام جواز السفر السعودي).

ودعت “الجوازات” المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة، التي تتيح خدمة إصدار وتجديد جواز السفر وتسليمه عبر العنوان الوطني من البريد السعودي (سُبل)، مؤكدة أهمية المحافظة على جوازات السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

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