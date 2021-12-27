أنباء عن محاولة “انقلاب” في الصومال.. وبيان أمريكي عاجل

تواصل – وكالات:

حثت السفارة الأمريكية في الصومال، الاثنين، المسؤولين على خفض التصعيد بعد تعليق مهام رئيس الحكومة بقرار من رئيس البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر: إن قرار الرئيس محمد عبد الله محمد تعليق سلطات رئيس الوزراء “انقلاب غير مباشر”.

وأضاف بحسب “سكاي نيوز”، أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي لن يمنعه من أداء مهامه.

وقال عبر منشور على موقع فيسبوك: “ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر”.

وعلق الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في تصعيد لخلاف يزعزع الاستقرار في البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي.