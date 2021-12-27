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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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محاكم الاستئناف الإدارية تُنجز 49 ألف طلب و60 ألف جلسة خلال 2021

محاكم الاستئناف الإدارية تُنجز 49 ألف طلب و60 ألف جلسة خلال 2021
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تواصل – واس:

أنجزت محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم خلال العام 2021م في مختلف مناطق المملكة 49,488 طلب استئناف، حيث بلغ عدد الجلسات التي عُقدت خلال العام ذاته 60,322 جلسة كانت جميعها عبر الاتصال المرئي في منصة معين الرقمية، فيما قيدت محاكم الاستئناف التابعة لديوان المظالم 47,017 طلب استئناف جديد خلال العام ذاته.

وتشكل محاكم الاستئناف الإدارية الدرجة الثانية للتقاضي أمام ديوان المظالم وتختص في نظر طلبات الاستئناف التي يُستأنف فيها على أحكام المحاكم الإدارية، ومن جميع محاكم الاستئناف الإدارية البالغ عددها 7 محاكم بمختلف مناطق المملكة، حيث تتشكل كل محكمة استئناف من مجموعة من الدوائر قوام كل دائرة ثلاثة قضاة أو أكثر لا تقل درجاتهم القضائية عن قاضي استئناف تأتي هذه الإحصاءات عن إنجاز الأعمال في محاكم ديوان المظالم على اختلاف مراحل التقاضي فيها والمُقيد لديها من دعاوى وطلبات استئناف، بهدف قياس مؤشرات الأداء والاستفادة منها في رسم القادم من استراتيجيتها.

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