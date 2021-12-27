خبر سار ينتظر المواطنين في هذه القطاعات

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من المقرر أن يبدأ توطين وظائف 3 قطاعات في المملكة، من الخميس القادم، حيث يتضمن التوطين؛ قطاع المهن الفنية الهندسية، ومدارس قيادة المركبات، ومهن التخليص الجمركي.

أما عن توطين مهن التخليص الجمركي، يستهدف رفع نسبة التوطين إلى 100% في المهن المستهدفة، عبر استهداف توطين 2000 وظيفة منها؛ مدير عام ومهن كاتب تخليص جمركي ومترجم ومبند جمركي، ومسؤول علاقات حكومية ووسيط تخليص عام، وفق «المدينة».

ويشترط حسب الدليل الإجرائي لتوطين مهن تعليم القيادة، لاحتساب الموظف في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل الأجر الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية الخاضع للاشتراك عن 5 آلاف ريال، وهو الحد الأدنى للأجور.

وفي وقت سابق، أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات، بهدف تأهيل الباحثين عن فرصة عمل لممارسة مهنة تدريب القيادة لشغل 8 آلاف وظيفة.

وحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية فإن توطين المهن الفنية الهندسية يشمل جميع المهن المصنفة كمهن فنية هندسية، وأن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص.

وخلال العام الجاري كشفت وزارة الموارد البشرية، أنه لخلق ما يزيد على 378 ألف وظيفة للباحثين عن عمل، فقد تقرر توطين 20 مهنة ونشاطًا في عدد من القطاعات.