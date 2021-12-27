أمر سامٍ عاجل يخص المسجد النبوي

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على مشاريع التطوير، وتحديث الأنظمة الكهروميكانيكية داخل المسجد النبوي.

وأوضحت عبر موقعها الرسمي، أن ذلك يأتي استكمالًا للموافقة الكريمة السابقة والتي صدرت لتحديث هذه الأنظمة من خلال تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات، وفقاً لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية.

وأكدت الرئاسة العامة أن صدور الموافقة يأتي ضمن ما توليه حكومة هذه البلاد المباركة ليجد زائرو المسجد النبوي الراحة والطمأنينة في أدائهم لعباداتهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان، وذلك فق خطة الرئاسة التطويرية 2024 التي جاءت مواكبة لرؤية المملكة 2030 الإستراتيجية.