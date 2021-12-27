وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في محافظة رأس الخير.

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق رئيسي/ إدارة النفايات.

– مشرف تحجيم.

– رجل أمن.

– مدير مراقبة المشروع.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)