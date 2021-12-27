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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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صادم.. مستشفى يُصدر مئات الاختبارات الخاطئة لـ«كورونا» في هذه الدولة

صادم.. مستشفى يُصدر مئات الاختبارات الخاطئة لـ«كورونا» في هذه الدولة
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تواصل – وكالات:

في فضيحة من العيار الثقيل، أصدر مستفشى مئات من النتائج الخاطئة لاختبارات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أستراليا.

وكشف مستشفى سانت فينسينت في مدينة سيدني، أن الفحوصات التي أجريت على نحو 400 شخص، تم إبلاغهم لاحقا بأن نتائجهم سلبية، في حين أنها كانت في الواقع إيجابية، حسب «روسيا اليوم».

وأوضح أن قسم علم الأمراض “سيد باث” أصدر يومي 22 و23من الشهر الجاري، نتائج غير صحيحة، بسبب «خطأ بشري»، مؤكدًا أنه تم التواصل مع كل المصابين بمجرد اكتشاف الأمر، وأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه ولاية نيو ساوث ويلز، صاحبة أعلى معدل إصابة بالفيروس، إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بعدما تم تأكيد ارتفاع كبير في الإصابات وتفشي الوباء في عموم القارة.

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