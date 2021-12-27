تعرّف على أهمية التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء.. 5 فوائد صحية هامة

تواصل – وكالات:

تعتبر أشعة الشمس أهم شئ يبحث عنه الإنسان في فصل الشتاء، لحاجته الماسة للدفء والهروب من البرد الشديد وانخفاض درجات الحرارة.

وحسب تقرير صحي لخبراء مختصين بجامعة إدنبرة في اسكتلندا، فإن التعرض لآشعة الشمس في الأجواء الشتوية الباردة له الكثير من الفوائد الصحية والنفسية وذلك على النحو التالي:

1- خفض ضغط الدم

أكد الخبراء أن التعرض لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة مرتين يوميًا يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

2 – تحسين المزاج

أثبتت بعض الدراسات أن الشمس تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل نوبات التوتر والاكتئاب والقلق.

3 – فيتامين د

يفضل التعرض لأشعة الشمس من 10-15 دقيقة كل يوم، لانها تمنح الجسم 90% من احتياجاته اليومية من فيتامين د، الذي يقي من العديد من المشكلات الصحية الناتجة عن ضعف جهاز المناعة.

4 – تحسين جودة النوم

تقليل إنتاج الميلاتونين « هرمون يسبب النعاس» بجسم الإنسان، من أهم فوائد التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر لمدة 15 دقيقة يوميًا.

5- مكافحة السمنة والسكري

يساعد التعرض للأشعة الشمس فوق البنفسجية على إنتاج أكسيد النيتريك، والذي يعلم يشكل كبير على التخلص من السمنة ومرض السكري، وفق «سبوتنيك».