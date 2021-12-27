الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرّف على أهمية التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء.. 5 فوائد صحية هامة

تعرّف على أهمية التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء.. 5 فوائد صحية هامة
0

تواصل – وكالات:

تعتبر أشعة الشمس أهم شئ يبحث عنه الإنسان في فصل الشتاء، لحاجته الماسة للدفء والهروب من البرد الشديد وانخفاض درجات الحرارة.

وحسب تقرير صحي لخبراء مختصين بجامعة إدنبرة في اسكتلندا، فإن التعرض لآشعة الشمس في الأجواء الشتوية الباردة له الكثير من الفوائد الصحية والنفسية وذلك على النحو التالي:

1- خفض ضغط الدم

أكد الخبراء أن التعرض لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة مرتين يوميًا يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

2 – تحسين المزاج

أثبتت بعض الدراسات أن الشمس تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل نوبات التوتر والاكتئاب والقلق.

3 – فيتامين د

يفضل التعرض لأشعة الشمس من 10-15 دقيقة كل يوم، لانها تمنح الجسم 90% من احتياجاته اليومية من فيتامين د، الذي يقي من العديد من المشكلات الصحية الناتجة عن ضعف جهاز المناعة.

4 – تحسين جودة النوم

تقليل إنتاج الميلاتونين « هرمون يسبب النعاس» بجسم الإنسان، من أهم فوائد التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر لمدة 15 دقيقة يوميًا.

5- مكافحة السمنة والسكري

يساعد التعرض للأشعة الشمس فوق البنفسجية على إنتاج أكسيد النيتريك، والذي يعلم يشكل كبير على التخلص من السمنة ومرض السكري، وفق «سبوتنيك».

مواد ذات صلة

5 أوجاع وآلام شائعة في الشتاء.. تعرّف على كيفية الوقاية منها

5 أوجاع وآلام شائعة في الشتاء.. تعرّف على كيفية الوقاية منها

في الشتاء.. 5 طرق لعلاج آلام الحلق

في الشتاء.. 5 طرق لعلاج آلام الحلق

«فلكية جدة»: فصل الشتاء يبدأ فلكيًا اعتبارًا من الغد

«فلكية جدة»: فصل الشتاء يبدأ فلكيًا اعتبارًا من الغد

للدفء وتقوية المناعة في فصل الشتاء.. عليك بهذه الأطعمة

للدفء وتقوية المناعة في فصل الشتاء.. عليك بهذه الأطعمة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>