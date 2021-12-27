مختص يحذر أهالي المناطق الشمالية من استخدام هذه الدفاية

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حذر المختص الكهربائي ماجد الحربي، أهالي وسكان المناطق الشمالية، من استعمال نوع من الدفايات في الشتاء، لما تسببه من أضرار لا تحمد عقباها.

وأكد الحربي عبر حسابه في «تويتر»، أهالي المناطق شديدة البرودة وخاصة الأجزاء الشمالية من المملكة، على ضرورة عدم استخدام دفاية التفصيل المصنوعة من هيتر المكيف، محذرًا من أن قدراتها تتجاوز تحمل مفاتيح الكهرباء، إضافة إلى أنها تفتقد لوسائل الأمان المطلوبة.

وأضاف أن وزارة التجارة سبق وأن صادرت هذه النوع، لأنه غير مطابق للمواصفات، مؤكدًا وجود أنواع دفايات تفصيل جيدة وتتوفر فيها أسباب الأمان المطلوبة، منعًا لحوادث الحريق المتكررة نتيجة استخدام هذه الأنواع الرديئة من الدفايات.

وفي وقت سابق حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمبن بالمملكة من الاستخدام الغير آمن للمدفأة الكهربائية، مؤكدة خطورة الاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة مثل الحطب، والمدفأة الكهربائية، ومدفأة الزيت.