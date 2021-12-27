التحالف الدولي يعلن انسحاب كافة قواته من العراق

تواصل- وكالات:

أكد التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ضد تنظيم “داعش”، أنه لم تعد لديه قوات قتالية في العراق منذ أوائل ديسمبر الجاري.

وقال التحالف أمس الأحد: “اعتبارا من 9 ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تقوم بدور قتالي في العراق”.

وأضاف: “لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني (بشأن سحب القوات القتالية)، وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق”.

وأردف: “بالنسبة للقوات الأمريكية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش”.