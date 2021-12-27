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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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التحالف الدولي يعلن انسحاب كافة قواته من العراق

التحالف الدولي يعلن انسحاب كافة قواته من العراق
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تواصل- وكالات:

أكد التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ضد تنظيم “داعش”، أنه لم تعد لديه قوات قتالية في العراق منذ أوائل ديسمبر الجاري.

وقال التحالف أمس الأحد: “اعتبارا من 9 ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تقوم بدور قتالي في العراق”.

وأضاف: “لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني (بشأن سحب القوات القتالية)، وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق”.

وأردف: “بالنسبة للقوات الأمريكية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش”.

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