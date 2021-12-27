«السديس» ينبه قاصدي الحرمين إلى ضرورة الالتزام بهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لقاصدي الحرمين الشريفين.

وطالب بضرورة مراعاة الالتزام بالإجراءات المتبعة في الحرمين، والتعاون مع جميع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتوجه بالشكر للجميع على وعيهم وتجاوبهم وتعاونهم في الالتزام بكافة الإجراءات الصحية التي تتخذها الجهات المعنية في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لكي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم في بيئة صحية وآمنة.

ودعا الشيخ السديس -الله عز وجل- أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يرفع البلاء والغمة ويحفظ البلاد والعباد من مكروه وسوء.