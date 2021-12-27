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استشاري: التعود على لبس سماعات الأذن يسبب هذه الأمراض

استشاري: التعود على لبس سماعات الأذن يسبب هذه الأمراض
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أخصائي الأنف والأذن الدكتور محمد التويجري، أن التعود على لبس السماعات بشكل مستمر، يسبب التهابات وبكتيريا بالأذن.

وأوضح لـ”صباح السعودية” أن مشاكل سماعات الأذن جزئين، الأول: استخدامها كجزء صلب داخل الأّذن الخارجية، عادة ما يستخدمها الطيارين وأبراج المراقبة والمصورين وغيرهم، وفي هذه الحالة يجب استعمال السماعات خارج الأذن كما يجب أن تكون من أدوات جيدة ومصنوعة من مواد مصرح بها طبيًا لأنها تسبب تلف الغضاريف والتهابات للجزء الخارجي.

وعن الجزء الثاني من مشكلة استخدام السماعات داخليًا، والتي عادة ما يستخدمها الشباب في الشارع والبيت والعمل، أكد التويجري،  أن كثرة استعمالها يسبب الضوضاء نتيجة الصوت العالي داخل الأّذن وإزعاجها للقوقعة في مواجهة طبلة الأذن، ولابد من استخدام نوعيات جيدة من السماعات المصنعة من مواد وأدوات مصنفه طبيًا.

وأوصى بعد استخدام السماع لأكثر من شخص، لأن ذلك من شأنه نقل العدوى البتكتيريا والتهاب الاذن الموجدوة لدي البعض، مما يسبب مضاعفات صحية لا حصر لها.

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