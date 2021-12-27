«تنمية بطحاء قريش» تبرم اتفاقية مع مبادرة وعي مالي 101

تواصل – مكة المكرمة:

أبرمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في مكة المكرمة اتفاقية مع مبادرة وعي مالي 101، لتنفيذ مشروع التوعية المالية للادخار والميزانية الأسرية والذي سيتم تنفيذه للفئة المستهدفة العام القادم 2022 والمساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتشمل الاتفاقية التي وقعها من طرف “وعي مالي 101” الأستاذ سلطان الزهراني فيما مثل لجنة التنمية الأستاذ غزالي دحلان، تقديم برامج توعوية وتدريبية وملتقيات وحملات تثقيفية في الادخار وادارة ميزانية الأسرة حضورية أو عن بعد أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لتساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة مدخرات الأسر إلى 10٪

الجدير بالذكر أن “وعي مالي 101” مشروع يقدم أبرز الخدمات المتعلقة بالثقافة المالية وزيادة الوعي المالي ومحو الأمية المالية لأفراد المجتمع للمساهمة في حفظ مدخراتهم وزيادة دخلهم وتحقيق الحرية المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وقد ساهم المشروع بتقديم دورات تدريبية لأكثر من 2500 متدرب حتى الآن والتوعية لأفراد المجتمع عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك يقدم المشروع خدمات للأفراد عبر المتجر الالكتروني تساعدهم على التخطيط لميزانيتهم الشخصية ووضع خطط للتخلص من ديونهم.