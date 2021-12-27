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وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الدمام.

وبيّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب الأمراض الجلدية.

– استشاري أمراض معدية.

– استشاري جراحة المسالك البولية.

– طبيب نائب أول/ جراحة الأطفال.

– استشاري طب طوارئ.

– طبيب نائب أول/ الطب الباطني.

– استشاري وحدة العناية المركزة.

– استشاري الغدد الصماء.

– طبيب نائب أول/ جراحة العظام.

– طبيب نائب أول/ الجراحة العامة.

– استشاري عناية مركزة أطفال.

– استشاري الجراحة العامة.

– طبيب نائب أول/ طب وجراحة العيون.

– طبيب نائب أول/ الطوارئ.

– استشاري طب الأطفال.

– طبيب نائب أول/ طب الأطفال.

– استشاري الأنف والأذن والحنجرة.

– طبيب نائب أول/ وحدة العناية المركزة.

– طبيب نائب أول/ التخدير.

– طبيب نائب أول/ أمراض النساء والتوليد.

– استشاري أمراض النساء والتوليد.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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