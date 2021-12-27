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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تباين في أسعار النفط.. وخام برنت يُسجل 76.54 دولار للبرميل

تباين في أسعار النفط.. وخام برنت يُسجل 76.54 دولار للبرميل
اسعار النفط تقفز
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تواصل – وكالات:

شهدت أسعار النفط اليوم، تباينًا ملحوظًا حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في الوقت الذي هبطت فيه العقود الآجلة للخام الأمريكي، نتيجة تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى إلغاء شركات الطيران آلاف الرحلات.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا أو 0.5 % إلى 76.54 دولار للبرميل، حسب «سبوتنيك».

بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.6 % إلى 73.38 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قفز كلا العقدين بما يتراوح بين 3 أو 4 % ، بعد أن أشارت البيانات الأولية إلى أن المتحور الجديد «أوميكرون» قد يتسبب في مستويات صحية خفيفة من غيرها من متحورات.

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