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توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على الرياض والشرقية والقصيم وحائل

توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على الرياض والشرقية والقصيم وحائل
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوبة بعوالق الترابية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض وحائل.

كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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