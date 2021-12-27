لماذا وضعت أمريكا أكثر من 60 سفينة سياحية تحت المراقبة؟

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الأمريكية، عن مراقبة عشرات السفن السياحية التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، خلال إبحارها في مياه البلاد، خاصة بعد رفض العديد من موانىء الكاريبي السماح لها بالرسو.

وفي التفاصيل، أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” إن أكثر من 60 سفينة سياحية وضعت تحت المراقبة بعد “تجاوز الإصابات بكوفيد-19 التي أبلغت عنها العتبة التي تستوجب تدخلها”.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن العديد من هذه السفن لم تتمكن من الرسو في وجهاتها المقررة بسبب رفض السلطات إعطاء أذونات لها، مثل سفينة “كرنفال فريدوم” التي لم تتمكن من الرسو في جزيرة بونير الكاريبية.

وأكدت الشركة المشغلة لـ”كرنفال فريدوم” في بيان لوكالة فرانس برس أنه تم عزل عدد صغير من الأشخاص على متن السفينة بسبب اختبارات كوفيد إيجابية.

وأضافت أن الانتشار السريع لأوميكرون قد يغيّر نظرة السلطات ذات الموارد الطبية المحدودة الى العدد القليل من الإصابات، على الرغم من تعاملنا مع هذه الإصابات وفق إجراءاتنا القوية.

وقالت الشركة إن “كرنفال فريدوم” وصلت إلى ميامي صباح أمس الأحد وأنزلت جميع الضيوف وستغادر في رحلتها التالية كما هو مخطط لها، مشيرة إلى أنها إذا مُنعت من الدخول إلى ميناء محدد فإنها ستبحث عن وجهة بديلة.