العقيلي يكشف مفاجأة عن «الكبتاغون المهرب» من مليشيا حزب الله إلى المملكة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

“مشبع بمادة خطيرة تؤدي للموت” بهذه العبارة حذّر المحلل السياسي سليمان العقيلي، من الكبتاجون المخدر المهرب إلى المملكة من حزب الله الإرهابي اللبناني.

وفي حديث إلى إذاعة BBC عربي ، قال سليمان العقيلي إن الكبتاجون المهرب إلى المملكة من لبنان وسوريا من حزب الله خطير جدا.

وأضاف أنه مشبع بمادة الميثافيتامين بـ 75 ضعفا، مما يعرض المتعاطي للموت خلال عامين، وهذا يعني نية قتل الشباب من قبل الحزب.

وأوضح العقيلي أن الجماعات الإرهابية التي تستهدف المملكة بالدرجة الأولى، تعتمد على المخدرات كسلاح لها.