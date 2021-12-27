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احتجاز أشخاص داخل مركبة بأحد الشعاب في الرمحية.. والدفاع المدني يباشر

احتجاز أشخاص داخل مركبة بأحد الشعاب في الرمحية.. والدفاع المدني يباشر
الدفاع المدني -
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الأحد، بلاغ احتجاز أشخاص داخل مركبة أثناء أحد الشعاب غرب الرمحية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، إن مدني رماح باشر بلاغ احتجاز أشخاص داخل مركبة أثناء جريان أحد الشعاب غرب الرمحية، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد”.

يذكر أن منطقة الرياض شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تسبب في جريان الأودية والشعاب في عدد من الأحياء والقرى.

 

احتجاز أشخاص داخل مركبة بأحد الشعاب في الرمحية.. والدفاع المدني يباشر

                     احتجاز أشخاص داخل مركبة بأحد الشعاب في الرمحية.. والدفاع المدني يباشر

 

احتجاز أشخاص داخل مركبة بأحد الشعاب في الرمحية.. والدفاع المدني يباشر

احتجاز أشخاص داخل مركبة بأحد الشعاب في الرمحية.. والدفاع المدني يباشر

 

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