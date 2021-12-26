إعلامي يتعدى على زميله بالضرب على الهواء مباشرة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ، والذي يظهر إعلاميا يقوم بصفع أحد زملائه أثناء تصوير حلقة بعد حدوث مشكلة في الصوت.

وبحسب ما تم تداوله، فقد حضر مهندس الصوت لعلاجها إلا أنه يبدو أنه حدث مشكلة أخرى .

وقامت وسائل إعلام تركية، بنشر مقطع الفيديو المسرب عن الإعلامي، الذي تسبب في إثارة غضب كبير بين رواد التواصل الإجتماعي على تويتر.

وقد ظهر الإعلامي في مقطع الفيديو و هو يصفع أحد فنيي الصوت الذي يبدو أنه كان يقوم بإجراءات في الميكروفون الخاص به إلا أنه حدث عطل آخر تسبب في انزعاج الإعلامي .

ولم يلتفت الإعلامي أن هناك بعض الكاميرات تصوره بخلاف الكاميرا التي كانت تصور من يحاورها، و قام بصفع الشاب و طرده و أشار إلى فريق التصوير بإرسال شخص آخر .