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كارثة قبالة سواحل ليبيا.. غرق العشرات وانتشال 15 جثة بينهم رضيع
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الداخلية وجمعية الهلال الأحمر في ليبيا أن جثث أكثر من 15 مهاجراً طفت على الساحل الليبي في وقت متأخر من يوم أمس السبت، غرقوا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

ويؤكد المراقبون، أن ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، وكثير منهم من دول أفريقية يسعون وراء فرص أفضل في أوروبا.

وأوضح رئيس الهلال الأحمر في مدينة الخمس الساحلية في غرب ليبيا محمد أبو شعالة، إنه تم رفع 15 جثة، إحداها لرضيع، من الشاطئ في بلدة علوص القريبة يوم السبت.

وتابع أن ثلاثة نجوا ذكروا أن 35 شخصاً في المجمل كانوا في المركب الذي غرق، وتابع أن ما ذُكر على مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على 17 جثة ونحو عشر جثث أخرى في شاطئ مختلف غير صحيح.

وقال الدكتور أسامة الساكت مدير مستشفى الخمس التعليمي إن الجثث ظلت في البحر قرابة يوم.

وبينت وزارة الداخلية في وقت لاحق إنه تم انتشال جثث 14 مهاجراً من بين مجموعة ضمت 60 مهاجراً يُعتقد أنهم مفقودون في البحر.

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