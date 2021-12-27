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تفحيط ومراوغة بين المركبات على طريق سريع في المملكة (فيديو)

تفحيط ومراوغة بين المركبات على طريق سريع في المملكة (فيديو)
تفحيط ومراوغة بين المركبات على طريق سريع في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق قيام قائد مركبة متهور، بممارسة التفحيط والمراوغة بين المركبات على طريق سريع في المملكة.

ووثق المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، قيام قائد المركبة بالمراوغة بين المركبات والتفحيط، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر على طريق عثمان بن عفان.

وناشد متداولو المقطع، من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات غير المسؤولة التي حياة سالكي الطريق للخطر.

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