فيديو مؤثر.. مدرسة بالكامل فصولها «أكواخ من القش»

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو مؤثر، تشعر من خلاله أنك رجعت إلى العصور في الوسطى في عملية التعليم.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله مدرسة عبارة عن 5 فصول، ولكن فصولها مكونه من أكواخ مجموعة من القش والأخشاب، لا تصلح للجلوس الآدمي فضلا عن أن تكون معدة للتعليم.

وعلى ما يبدو أنها فصول لأطفال مسلمين بدولة أفريقية، والذين يجلسون داخل الفصل- الكوخ- وأمامهم سبورة بالية.

كما يظهر الفيديو ” جرس المدرسة”، وهو عبارة عن قطعة من الحديد مدورة ومعلقة في شجرة وعليها قطعة من الحجر يتم ضربها بها إعلاما بانتهاء اليوم الدراسي والتناوب بين الحصص.