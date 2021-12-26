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رئيس دولة: حينما أوبخ مسؤولين .. والدتي تقوم بتأنيبي

رئيس دولة: حينما أوبخ مسؤولين .. والدتي تقوم بتأنيبي
قديروف والدتي تؤنبني حينما أوبخ مرؤوسين لدي
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تواصل- فريق التحرير

في تصريحات مثيرة قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إن والدته تؤنبه في حال توبيخه العلني لمرؤوسيه.

وأضاف قديروف، خلال مؤتمر صحفي سنوي عقده اليوم الأحد أن: “والدتي تؤنبني… تشاهد التلفزيون في المنزل وإذا وبخت أحدا فهي تتصل بي وتقول، يا رمضان، لديه عائلة في منزله، سيكونون في وضع محرج”.

جاء هذا في رده على سؤال حول الأشخاص الذين يستمع إلى نصائحهم.

كما أوضح  الرئيس الشيشاني أنه يضطر لأن يثبت لوالدته بأنه على حق حينما يوبخ المسؤولين.

 

قديروف والدتي تؤنبني حينما أوبخ مرؤوسين لدي

                                              قديروف والدتي تؤنبني حينما أوبخ مرؤوسين لدي

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    عزيز717

    (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)