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كارثة في استراليا بسبب خطأ فادح يتعلق بنتائج اختبارات كورونا

كارثة في استراليا بسبب خطأ فادح يتعلق بنتائج اختبارات كورونا
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تواصل – وكالات:

مخاوف في أستراليا، والتي تعتبر إحدى أكثر دول العالم إغلاقا في زمن فيروس كورونا، بسبب حادث كارثي تمثل في أخطاء كبيرة في فحوصات “كوفيد-19″، حيث أرسل مختبر فحوصات في أستراليا نتائج فحص كورونا، سلبية النتيجة، وهي في الأصل إيجابية، إلى 400 شخص السبت.

وكان مستشفى سانت فينسينت بمدينة سيدني، قد أرسل النتائج الخاطئة مساء يوم 25 ديسمبر عبر رسالة نصية، وتم تصحيحهم في صباح اليوم التالي.

وقال المدير الطبي للمختبر إن تحقيقا في الأمر جرى منذ ذلك الحين، من قبل فريق الاستجابة للطوارئ، ويُعتقد أن الخلط ناتج عن زيادة الضغوط لمعالجة حجم كبير من الاختبارات.

ومن المحتمل أن يتسبب هذا الخطأ بخطر كبير للآلاف، الذين قرروا زيارة العائلة والأصدقاء، استنادا على نتيجة الفحص، مما قد ينر متحور أوميكرون بشكل أكبر في البلاد.

وتم تسجيل ما يقرب من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أستراليا يوم السبت، وسط زيادة قياسية في الاختبارات الإيجابية في البلاد.

وتم أيضا العثور على غالبية الحالات في نيو ساوث ويلز، حيث يقع مستشفى سانت فينسنت.

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