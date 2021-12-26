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قرار من الإمارات بشأن شروط إقامة المناسبات المجتمعية.. ماذا يحدث؟

قرار من الإمارات بشأن شروط إقامة المناسبات المجتمعية.. ماذا يحدث؟
قرار من الإمارات بشأن شروط إقامة المناسبات المجتمعية
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تواصل – وكالات:

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالإمارات تحديث شروط إقامة المُناسبات المجتمعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

يأتي ذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، يشمل هذا التحديث، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 27 ديسمبر 2021، تقليص نسبة الطاقة الاستيعابية أثناء إقامة حفلات الأعراس والعزاء والمناسبات العائلية إلى 60% كحدّ أقصى، على ألا يتجاوز عدد الحضور 50 شخصاً في الأماكن المغلقة والقاعات الداخلية، و150 شخصاً في الأماكن المفتوحة و30 شخصاً في المُناسبات التي تُقام في المنازل.

 

الصحة – الامارات

كما يستمر تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها سابقاً لحضور المناسبات المجتمعية من خلال إبراز حالة “المرور الأخضر” على تطبيق الحصن ونتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف “PCR” لا يتجاوز 48 ساعة، مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمام وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وتقرر أن تقوم لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك حفاظاً على المكتسبات التي حقّقتها الإمارة في إبقاء نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 منخفضة وبالتالي ضمان سلامة أفراد المجتمع.

ودعت اللجنة الجمهور إلى تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الصحة العامة من خلال تفادي الأماكن المُكتظة، إلا عند الضرورة، والحرص على ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة تغطي الأنف والفم، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي والحفاظ على مسافة لا تقلّ عن المترين والحرص على غسل وتعقيم اليدين باستمرار.

كما جددت اللجنة دعوتها إلى تلقي جرعة التطعيم الداعمة، بالنسبة للفئات المعنية، والحفاظ على “حالة المرور الأخضر” على تطبيق الحصن من خلال إجراء فحص مسحة الأنف “PCR” في الوقت المُناسب.

يذكر أن وزارة الصحة في الإمارات، أعلنت تسجيلتسجيل 1,803 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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