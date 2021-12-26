مواطن يكشف تفاصيل إصابته بالمقذوف الحوثي في صامطة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

روى المواطن علي حرملي أحد مصابي حادثة صامطة، تفاصيل حالته الصحية جراء سقوط المقذوف الحوثي،.

وأضاف علي حرملي في حوار مع قناة الإخبارية أنه كان يسير بسيارته الخاصة وفجأة سقط المقذوف، منوها أنه تعرض لإصابات بشظايا في الظهر واليدين والكبد.

وأضاف أنه تم تدمير السيارة، منوها أن الخدمات الطبية التي يتلقاها في مستشفى الملك فهد، ممتازة، موجها الشكر للكادر الصحي والإداري على الاهتمام.

كما أشار إلى زيارة الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التي زادته فخرًا، ورفعت من معنوياته، بحسب قوله.