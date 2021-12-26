الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مواطن يكشف تفاصيل إصابته بالمقذوف الحوثي في صامطة (فيديو)

مواطن يكشف تفاصيل إصابته بالمقذوف الحوثي في صامطة (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير

روى المواطن علي حرملي أحد مصابي حادثة صامطة، تفاصيل حالته الصحية جراء سقوط المقذوف الحوثي،.

وأضاف علي حرملي في حوار مع قناة الإخبارية أنه  كان يسير بسيارته الخاصة وفجأة  سقط المقذوف، منوها أنه تعرض لإصابات بشظايا في الظهر واليدين والكبد.

وأضاف أنه تم  تدمير السيارة، منوها أن الخدمات الطبية التي يتلقاها في مستشفى الملك فهد، ممتازة، موجها الشكر للكادر الصحي والإداري على الاهتمام.

كما أشار إلى  زيارة الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التي زادته فخرًا، ورفعت من معنوياته، بحسب قوله.

 

 

مواد ذات صلة

بعد وفاة المواطن عريبي .. إتلاف 12 مركبة بسبب مقذوف الحوثي في صامطة

بعد وفاة المواطن عريبي .. إتلاف 12 مركبة بسبب مقذوف الحوثي في صامطة

نائب أمير جازان يزور مصابي المقذوف الحوثي وينقل تعازي القيادة لذوي المتوفين

نائب أمير جازان يزور مصابي المقذوف الحوثي وينقل تعازي القيادة لذوي المتوفين

قتلى وجرحى في انفجار بسوق وسط طهران (فيديو مروع)

قتلى وجرحى في انفجار بسوق وسط طهران (فيديو مروع)

«الصحة» تعلن تسجيل حالة وفاة واحدة بـ«كورونا» وانخفاض الحالات الحرجة إلى 54

«الصحة» تعلن تسجيل حالة وفاة واحدة بـ«كورونا» وانخفاض الحالات الحرجة إلى 54

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة