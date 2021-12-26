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«الحصيني» يتوقع حالة مطرية ثانية على المملكة.. تبدأ في هذا الموعد

«الحصيني» يتوقع حالة مطرية ثانية على المملكة.. تبدأ في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة مطرية ثانية تبدأ من ليلة الأربعاء القادم.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “متوقع يوم غدٍ الإثنين استقرار في الأجواء على معظم مناطق المملكة – بمشيئة الله، ومن ليلة الأربعاء 1443/5/25هـ تبدأ الحالة الثانية الممطرة ومتوقع تكون أفضل”.

وتابع الحصيني “هناك حالة ممطرة ثالثة – إن شاء الله تليها، أهل الرياض العاصمة ابشروا بالخير والمطر – إن شاء الله الخميس 1443/5/26هـ”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان, عسير, الباحة ومكة المكرمة.

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