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الهند تفرض حظر تجول ليلي في دلهي.. ماذا يحدث ؟

الهند تفرض حظر تجول ليلي في دلهي.. ماذا يحدث ؟
الهند تفرض حظر تجول ليلي في دلهي.. ماذا يحدث ؟
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات في الهند، مساء اليوم الأحد، فرض حظر تجوال ليلي في دلهي لمحاولة احتواء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

وأعلنت الهند، أنها تعتزم إطلاق حملة لتلقيح الأطفال الذين يبلغون 15 عاماً وما فوق ضد فيروس كورونا، في محاولة للتصدي للتحديات التي تطرحها المتحوّرة “أوميكرون”.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب للشعب الهندي “أميكرون يذيع صيتها حالياً”، وتابع، “بعد تحليل الأوضاع الدولية وحملتنا التلقيحية ضد كوفيد-19 على مدى الأشهر الـ11 الأخيرة، اتّخذ علماؤنا قرارات حاسمة” ومنها على سبيل المثال حظر تجوال.

 

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