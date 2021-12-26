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يكشفها شقيقها.. فيديو جديد لمفاجأة  في حادث «نسرين النوفل»

يكشفها شقيقها.. فيديو جديد لمفاجأة  في حادث «نسرين النوفل»
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تواصل- فريق التحرير

كشف الإعلامي طارق النوفل شقيق المعلمة ” نسرين النوفل”، التي تعرضت لحادث أليم، أسفر عن إصابتها إصابة بالغة ووفاة ابنتيها بسبب عملية تفحيط.

وأضاف النوفل عبر مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية أن أختي نسرين النوفل وقريباتي خرجن من العناية المركزة.

وأوضح أن من تسبب بالحادث لا يتجاوز عمره 14 عاما وهو “طليق حتى الآن” حسب معلوماتي.

يذكر أن الشقيق الآخر لمعلمة القرآن “نسرين النوفل” كان قد كشف في مداخلة سابقة مع برنامج ” يا هلا” أن شقيقته وابنتيها لم يكن وحدهن في الحادث، حيث تعرضت ابنتا عمته للحادث معهن وكانا في حالة حرجة، مشيراً إلى أن إحداهن خرجت من الرعاية المركزة والأخرى ما زلت تمكث في العناية.

وأوضح أن شقيقته ومن كن معها كانوا يسيرون على جانب الطريق، وأثبت الفيديو أن الطفل الذي كان يقود المركبة كان يمارس التفحيط وصدمهما بشدة، ما أدى لوفاة طفلتي شقيقته وإصابة شقيقته بنزيف حاد وكسور في العظام وتهتكات عظمية، كما هو الحال كذلك في إصابات بنات عمتها.

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