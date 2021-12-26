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مخالف ينتظر هذه العقوبة بعد نقله (29) مترًا مكعبًا من الحطب بحريملاء

مخالف ينتظر هذه العقوبة بعد نقله (29) مترًا مكعبًا من الحطب بحريملاء
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تواصل- واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة لنقله (29) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بمحافظة حريملاء، وقد طُبِّقَت الإجراءاتُ النظاميةُ بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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