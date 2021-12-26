لم تشاهده من قبل.. فيديو يبكي القلوب لمحمد الشمري مع نجله قبل وفاته

تواصل- فريق التحرير

لا تزال وفاة مشهور السناب الشهير “محمد الشمري” حاضرة في وجدان المواطنين، وذلك عقب تعرضه لحادث أليم، أسفر عن وفاته هو واثنان من أبنائه.

رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو نادر لأحد أبناء الراحل محمد الشمري، وهو يحتضن والده بشوق وحنان.

وبحسب الفيديو على ما يبدو أن الشمري – رحمه الله- كان في سفر، حيث خرج أحد أطفاله مسرعا من المنزل، وقام باحتضان والده بقوة تدل على مدى شوقه وحبه له.

وتفاعل رواد تويتر مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم :” الله يربط على قلبه هو وباقي أهله.. الله لا يفجعنا وإياهم”.

وكانت حالة من الصدمة قد سادت قبل أيام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة محمد الشمري أحد مشاهير السوشيال ميديا، والذي نشر فيديوهات له ولأطفاله أثناء سفره إلى الرياض وطلب الدعاء من متابعيه كي يصل بالسلامة لكن القدر لم يمهله وتوفى في حادث مروري.