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التعليم تعلن تخصيص 15 مقعدًا في الزمالة الطبية بأشهر مستشفيات ألمانيا

التعليم تعلن تخصيص 15 مقعدًا في الزمالة الطبية بأشهر مستشفيات ألمانيا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم اليوم عن بدء التسجيل في 15 مقعداً تدريسياً لتدريب الطلبة للسعوديين في الزمالة العامة ببرنامج (الإقامة الطبية) بمستشفيات الشاريتيه في ألمانيا، ضمن مسار الاتفاقيات الصحية وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أهداف البرنامج:
1- تدريب الطلبة السعوديين في 12 تخصصاً طبياً منها:
– التخدير
– طب الأعصاب
– جراحة الأعصاب
– المسالك البولية
– أمراض الكلى
– أمراض الجهاز الهضمي
– الجراحة
– أمراض النساء والتوليد
– طب الأطفال
– طب الأطفال حديثي الولادة
– الأشعة
– علم الأورام
2- إضافةً إلى (3) مقاعد في تخصصات أخرى مختلفة.
شروط التقديم:
1- إنهاء مرحلة البكالوريوس بتقدير جيد جداً على الأقل.
2- الحصول على وثيقة التخرّج الرسمية، والسجل الأكاديمي، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، مع توضيح التخصص في السيرة الذاتية واستمارة التقديم.
3- استكمال الوثائق في استمارة التقديم مشتملةً على الشهادات الأكاديمية والمهنية وشهادة التصنيف المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والسجل الأكاديمي والتوصيات.
4- نسخة من جواز السفر والضمان المالي بتاريخ حديث من جهة الابتعاث للموظف.
مدة البرنامج:
– مدة البرنامج (6) سنوات مع فترة تحضيرية ولغة مدتها (14) شهراً.
فترة التقديم:
– التقديم متاح الآن ويستمر حتى يوم السبت 15 يناير 2022م (الساعة 12 ظهراً).
طريقة التقديم:
– التقديم عبر بوابة سفير (مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية):
– رابط التقديم: 

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