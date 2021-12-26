بدأت بـ «مخلد الرقادي» تفاصيل مثيرة عن وفاة عدد من اللاعبين بموت الفجأة

تواصل- فريق التحرير

أثار موت عدد من اللاعبين بموت الفجأة الكثير من التساؤلات، خاصة تكرار هذه الظاهرة في أكثر من دولة.

الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب علق على الموت المفاجيء للاعبين، حيث كتب على حسابه في تويتر :” سُئِلتُ عن وفاة عدد من اللاعبين خلال الأيام الماضية رحمهم الله..وهنا عدة نقاط:

١-نسبة حدوث الوفاة القلبية المفاجئة في اللاعبين ١- ١٠٠٠٠٠ وعدد لاعبي كرة القدم في العالم 265 مليون (حسب الفيفا) فلا عجب من وجود وفيات لعدة لاعبين سنويا لكن لا تسلط عليهم الأضواء لأنهم في نوادٍ مغمورة.

2- أحد الذين توفوا كان حارس مرمى إندونيسي بسبب تصادم مع لاعب وارتجاج الدماغ فليست كل الوفيات من توقف القلب المفاجيء.

3- من الإسراف في الخصومة أن تستغل الجماعات المضادة للتطعيمات هذه الوفيات وتنسبها الى لقاح كورونا بدون دليل علمي ولا رابط زمني واضح؟ ولماذا لم تظهر في”اللاعبين” هذه الوفيات خلال السنتين الماضية سواء من مرض كورونا أو لقاحاته؟

4- أهم أسباب الوفيات القلبية في اللاعبين:

-تضخم عضلة القلب في اللاعبين أو توسعها وضعفها بسبب التهاب فيروسي.

– تنسج البطين الأيمن اللانتظامي.

– تشوهات خلقيه في شرايين القلب أو صماماته.

– جلطات القلب المفاجئة.

– الاختلال الكهربائي لنبضات القلب .

يذكر أنه توفي بصورة مفاجئة اللاعب الجزائري “سفيان لوكار” في الملعب بسبب أزمة قلبية، وعمره 28 عاما.

كما قبل يومين توفي العُماني “مخلد الرقادي” 29 عاما بأزمة قلبية كذلك.

وتوفي أيضا اللاعب الكرواتي “مارن كاشيش” 23 عاما بأزمة قلبية أيضا.

كما توفي بطريقة مفاجئة اللاعب الإندونيسي “توفيق رمزي” 20 عاما، وتوفي أيضا حارس المرمى المصري أحمد أمين.