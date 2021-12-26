الدمام_الان .. أمطار خفيفة وسماء ملبدة بالغيوم

تواصل – فريق التحرير:

شهدت الدمام مساء اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، مع تشكيلات كثيفة من السحب، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان, عسير, الباحة ومكة المكرمة.

#الدمام_الانليت كل الايام شتا و غيم ومطر ..💙pic.twitter.com/dz3yHJld87 — نواف (@nwawfeid)December 26, 2021