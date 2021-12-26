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مشاهد مؤثرة في تشييع المواطن «هادي عريبي» بعد وفاته بسبب مقذوف الحوثي بجازان

مشاهد مؤثرة في تشييع المواطن «هادي عريبي» بعد وفاته بسبب مقذوف الحوثي بجازان
مشاهد مؤثرة في تشييع المواطن «هادي عريبي» بعد وفاته بسبب مقذوف الحوثي بجازان
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تواصل- فريق التحرير

في مشاهد مؤثرة شيّع حشد كبير، اليوم الأحد، جثمان المواطن هادي بن محمد عريبي الذي توفي الجمعة الماضية، عندما استهدفت ميليشيا الحوثي، منطقة جازان.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو نشرها مشاركون في التشييع، لعملية دفن عريبي الذي توفي بعدما سقط مقذوف صاروخي أطلقته ميليشيات الحوثي على سيارته في محافظة صامطة بمنطقة جازان.

 

وتداول مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لعملية التشييع، مطالبين بالثأر من ميليشيا الحوثي.

وقد أثار مقتل عريبي مشاعر حزن واسعة في المملكة، بعدما تبين أن الشاب العشريني كان متواجدًا في موقع الهجوم لشراء احتياجات منزلية لمولودة جديدة وضعتها زوجته حديثا.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان قد أعلن يوم الأحد، أن الحوثيين، أطلقوا 430 صاروخا باليستيا، و851 طائرة مسيرة مسلحة على المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن 59 مدنيا  قتلوا في هجمات الحوثيين على المملكة، مشيرا إلى أن الحوثيين يستخدمون مطار صنعاء لإطلاق الصواريخ الباليستية.

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