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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«رقي لتحفيظ القرآن» بفيفاء تستقبل مدير إدارة المساجد لمناقشة المواضيع ذات الصلة

«رقي لتحفيظ القرآن» بفيفاء تستقبل مدير إدارة المساجد لمناقشة المواضيع ذات الصلة
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تواصل – فريق التحرير:

استقبلت جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة فيفاء مدير إدارة المساجد بفيفاء الأستاذ يحيى حسن المالكي.

وأضافت تحفيظ القرآن بفيفاء أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة ، كما ثمن المالكي الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين الجمعية وإدارة المساجد فيما يخدم كتاب الله عز وجل.

وقبل أيام أعلنت جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بفيفاء مواصلة نشاطها التعليمي خلال الفصل الدراسي الثاني في حلقات التحفيظ الحضورية والافتراضية عن بعد.

يذكر أن جمعية تحفيظ القرآن بفيفاء مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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