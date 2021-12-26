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شؤون الحرمين تدشن مبادرة الخط الساخن .. هذه أهم أهدافها

شؤون الحرمين تدشن مبادرة الخط الساخن .. هذه أهم أهدافها
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تواصل – فريق التحرير:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، مبادرة (الخط الساخن ) لوكالة شؤون المسجد الحرام , وذلك لتحديث البنية التحتية للاتصالات داخل أروقة البيت العتيق والذي ينعكس على رفع مستوى وجودة تقديم أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة، وذلك بحضور وكيل مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، وعدد من القيادات في الرئاسة.

وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الاتصال الفعال بين وكلاء الرئيس العام والإدارات العاملة في المسجد الحرام، والمساهمة في أن تكون القيادات العليا على اطلاع دائم بالحدث بمشاركة الإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والذي تهدف لرفع مستوى جودة الاتصالات إلى 100% .

وعبر الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، عن سعادته بهذه المبادرة والتي تسعى من خلالها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لرفع مستوى جودة الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

 

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